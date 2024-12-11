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حالة الطقس في الإمارات غداً

الأرصاد
11 ديسمبر 2024 17:53

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على البحر والجزر نهاراً، يصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و حركتها شمالية شرقية - جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 23:18 و الجزر الأول عند الساعة 17:08 والجزر الثاني عند الساعة 04:15.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:07 والمد الثاني عند الساعة 06:37، و الجزر الأول عند الساعة 13:09 والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

 

المصدر: وام
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الطقس في الإمارات
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