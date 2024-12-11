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علوم الدار

محمد بن راشد: اعتمدنا منظومة الحوكمة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع

محمد بن راشد
11 ديسمبر 2024 18:27

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعام 2024 في قصر الوطن.

وقال سموه عبر منصة إكس:"واعتمدنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء منظومة الحوكمة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد والنائب الشيخة مريم بنت محمد بن زايد .. ويضم سبعة أعضاء من معالي الوزراء .. ولجاناً تنفيذية وتخصصية ولجاناً قطاعية للتعليم العالي والتعليم الخاص والقطاع الاجتماعي .. تمنياتنا لهم بالتوفيق في إدارة هذا الملف الوطني المهم الذي شهد تغييرات كبيرة خلال الفترة السابقة .. نتفاءل بهم .. ونتوقع منهم الكثير .. ويستحق مجتمع الإمارات وأُسره وأبناؤه الأفضل دائماً بإذن الله" .

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وأضاف سموه:"وضمن اجتماعنا اليوم في مجلس الوزراء اعتمدنا تشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال برئاسة علياء المزروعي .. وتم تخصيص صندوق بقيمة 300 مليون درهم لدعم مشاريع الشباب وتشجيعهم وتحفيزهم لدخول مجال ريادة الأعمال … بلادنا مبروكة .. وخيرها عميم وعظيم .. وحركتها الاقتصادية ينتفع بها القاصي والداني .. ونريد لشبابنا أن ينتفعوا بهذا الحراك الاقتصادي الهائل .. ويفهموا أسس التفوق فيه .. ويستغلوا الفرص العظيمة التي يتيحها .. ويقودوا هذا الحراك لآفاق أكبر وأوسع".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الوزراء
الإمارات
محمد بن راشد
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