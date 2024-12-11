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محمد بن راشد: إطلاق جائزة لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم في مجال تصفير البيروقراطية

محمد بن راشد: إطلاق جائزة لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم في مجال تصفير البيروقراطية
11 ديسمبر 2024 18:54

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعام 2024 في قصر الوطن.

وقال سموه عبر منصة إكس:"واعتمدنا ضمن اجتماع مجلس الوزراء اليوم إطلاق جائزة لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم في مجال تصفير البيروقراطية .. سنكرم فرق العمل والأفراد والجهات الاتحادية التي تقدم مشاريع لاختصار الإجراءات الحكومية .. وتوفير الموارد المالية .. وتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات والأفراد".

وأضاف سموه: "سنكرم ونحتفي بمن يسهل المعاملات .. ويبسط الإجراءات .. ويختصر الخطوات .. ويوفر على الناس الجهد والوقت في معاملاتهم الحكومية . سنشكر المبدعين .. ونحتفي بالمجتهدين والمتفانين في خدمة الناس من موظفي الحكومة الذين يواصلون الليل بالنهار لتوفير الموارد وخدمة الجمهور وترسيخ تنافسية الدولة" .

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وقال سموه:"اعتمدنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة .. والتي ستركز على وضع خطط للحفاظ على الأهمية الثقافية والوطنية والتاريخية للمنشآت والمباني العمرانية التي أصبحت تشكل هوية الدولة المعمارية … وتم اعتماد 130 موقعاً ومبنى حالياً … سترتفع لألف موقع خلال السنوات القادمة … المباني العمرانية المميزة هي إرث وطني لا بد من صونه وترسيخ استدامته للأجيال القادمة" .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التصفير البيروقراطي
مجلس الوزراء
الإمارات
محمد بن راشد
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