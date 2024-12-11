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محمد بن راشد: العرب يعيشون اليوم فرحة الإنجاز السعودي والمغربي الكبير

محمد بن راشد
11 ديسمبر 2024 20:04

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والشعب السعودي بفوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"فخر وفرحة عربية خليجية إسلامية .. ألف ألف مبروك استضافة المملكة كأس العالم 2034 … نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز .. ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان .. وللشعب السعودي الشقيق صاحب الهمة العظيمة .. والإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل".

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وأضاف سموه:" وأبارك أيضا لأخي الملك محمد السادس فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030 مع أسبانيا والبرتغال .. كأس العالم سيكون في منطقتنا لدورتين متتاليتين .. العرب يعيشون اليوم فرحة الإنجاز السعودي والمغربي الكبير .. ونتوقع أفضل دورات لكأس العالم بإذن الله".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خادم الحرمين الشريفين
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