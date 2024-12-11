انتهاء تصحيح امتحانات نهاية الفصل الأول «السبت»

دينا جوني (أبوظبي)

تنتهي يوم السبت المقبل عملية تصحيح امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلبة صفوف الثاني عشر، والتي كانت قد انطلقت في 27 نوفمبر الماضي.

وتستغرق عملية تصحيح كل مادة امتحانية يومين، بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ الاختبار، حيث يتجه الأساتذة المعنيون بتصحيح المادة إلى مقار «الكونترول» المركزي لتبدأ عملية التصحيح من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الثالثة بعد الظهر، على أن يعودوا إلى اللجان الامتحانية لمراقبة الطلبة خلال الامتحانات بعد الانتهاء من أيام التصحيح.

ويختتم الطلبة، اليوم الخميس، امتحانات نهاية الفصل الأول بمادة الأحياء للطلبة في المسارات العام والمتقدّم والنخبة.

وحظرت الوزارة على مديري المدارس الحكومية أو المكلّفين بأعمال الاختبارات الإفصاح عن أي بيانات أو إحصائيات أو نتائج قبل موعد اعتمادها رسمياً، معممة وثيقة تعهّد صادرة عن إدارة التقييم وقياس الطلبة ليتم توقيعها من قبل المعنيين.

ومن بنود التعهّد أيضاً عدم وجود موانع وضع اختبار كصلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية للصف الثاني عشر، وعدم وجود موانع اختبارية، صلة قرابة من الدرجة الأولى للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر، والالتزام بما ورد في قوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاصة بسرية التعامل مع الوثائق الاختبارية، بما يضمن سلامة الإجراءات المنظمة وتوثيقها، والالتزام بوثيقة السلوك المهني الأخلاقي والتعهّد بأداء الواجبات الوظيفية بأمان ونزاهة وموضوعية، وأخيراً تحمّل المسؤولية عند حدوث أي تقصير في المهام والمسؤوليات أو مخالفة التنظيمات واللوائح الاختبارية.