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علوم الدار

«الشباب العربي للتغير المناخي» يختتم سلسلة لقاءات تمويل المستقبل المستدام

المشاركون في اللقاءات (من المصدر)
12 ديسمبر 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مجلس الشباب العربي للتغير المناخي التابع لمركز الشباب العربي، الجلسة الختامية الثامنة للقاءات «تمويل المستقبل المستدام»، التي ينظمها بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات حكومية ومالية وشركات ومشاريع ناشئة وصغيرة ومتوسطة ومسرعات أعمال، لتعريف الشباب بأفضل المنتجات والخدمات المالية والفرص التمويلية التي تمكنهم من تحويل أفكار الاستدامة إلى واقع في المستقبل القريب.
وتناول اللقاء، الذي عقد خلال قمة رأس الخيمة للطاقة 2024، وضمن سلسلة الطاولات المستديرة، بالتعاون مع معهد «بوستيريتي»، وبالشراكة مع مصرف «أتش أس بي سي»، وبحضور نخبة من الشباب ورواد الأعمال المتخصصين في المشاريع الناشئة القائمة على تقنيات صديقة للبيئة والمناخ، مناقشات مغلقة تركز على صياغة حلول مالية تشجع على السلوكيات الخضراء وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: نستهدف في وزارة الطاقة والبنية التحتية تمكين الشباب وتحفيزهم على المزيد من الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل، ونحرص على توفير الدعم الفاعل لهم والاستفادة القصوى من إمكاناتهم وخبراتهم للمساهمة في مسيرة الازدهار .

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