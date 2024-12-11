«تريندز»: الحوار الدولي ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية

باريس (الاتحاد)

عقد «تريندز للبحوث والاستشارات» حلقة نقاشية في مبنى مجلس الشيوخ الفرنسي مع السيناتورة ناتلي جوليه، عضو المجلس تناولت دور مراكز الفكر والبحث العلمي في التصدي للأفكار المتطرفة ونشر قيم التعايش والتسامح، مؤكدة أهمية تعزيز الحوار الدولي لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية. وخلال الحلقة، أشادت ناتلي بجولة «تريندز» البحثية والندوة التي عقدها بالمجلس حول الانفصالية الإخوانية والتعايش، وثمنت جهود «تريندز» في تعزيز البحث العلمي، ومكافحة الفكر المتطرف عبر مبادراته وأبحاثه المتميزة، والتي تسعى لتوفير حلول واقعية ومستدامة لنشر قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.

وفي لفتة تقدير لهذه الجهود، أهدت السيناتورة ناتلي جوليه حقوق ترجمة كتابها المميز حول تمويل الإرهاب من اللغة الفرنسية إلى الإنجليزية للمركز، دعماً لمساعي «تريندز» الرامية إلى مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، ونشر الوعي الدولي حول تحديات تمويل الإرهاب وآثاره السلبية. بدوره وتقديراً لدور السيناتورة ناتلي جوليه في دعم العمل البحثي.. قام «تريندز للبحوث والاستشارات» بمنحها ميدالية تريندز البحثية، تكريماً لدورها الريادي في تعزيز قيم التسامح ودعم الجهود البحثية والمعرفية لمكافحة التطرف.

وأكدت الحلقة النقاشية أهمية التعاون بين مراكز الفكر والبحث وصناع السياسات والاعلام والمؤسسات التعليمية على المستوى الدولي، كما شددت على الرؤية المشتركة لتأسيس مجتمعات أكثر أماناً وتسامحاً في مواجهة التحديات العالمية.