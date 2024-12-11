إطلاق باقة العمالة المساعدة عبر تطبيق «دبي الآن»

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع دبي الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودبي الصحية، والمجمع التأميني، «باقة العمالة المساعدة» عبر تطبيق «دبي الآن»، المنصة الرقمية الموحدة لخدمات المدينة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتقديم خدمات رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل وتسريع المعاملات الحكومية.

وتُعد هذه الباقة نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات، حيث تسعى إلى تسريع عمليات إصدار، تجديد، وإلغاء إقامات العمالة المساعدة في الدولة، كما تشتمل على خدمات الفحص الطبي وإنجاز معاملات الهوية الرقمية.

وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: يعكس توسيع باقة العمل في الإمارات ضمن منصة«دبي الآن» لتشمل خدمات العمالة المساعدة، مستوى الكفاءة والتسارع في إطلاق الخدمات، ورسوخ نهج التكاملية والشراكة بين الجهات الحكومية، وتبنيها لاستراتيجية التحول الرقمي، لتحقيق مستهدفات «تصفير البيروقراطية الحكومية».

وأضاف: تدعم البنية التكنولوجية المستدامة والرائدة في الدولة جهود تطوير الخدمات وإسعاد المتعاملين، من خلال دعم وتمكين تطوير الخدمات المستدامة والرائدة، وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين بناء على رؤية شاملة أساسها المتعامل، حيث نجحت جهود الشركاء في إطلاق باقات العمالة المساعدة بتخفيض الإجراءات بنسبة 77%، وذلك في مختلف الخدمات المقدمة ضمن باقات العمالة المساعدة، وتخفيض الزيارات بنسبة 63%، وتقليص مدة الإنجاز بنسبة 83%.

من جانبه، صرح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «نحن فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات. تُسهم باقة العمالة المساعدة في تسريع العمليات وتبسيط الإجراءات، مما يعزز رضا المتعاملين ويحقق رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للخدمات الذكية. نحن ملتزمون بتقديم خدمات ذات جودة عالية وابتكار حلول متطورة تدعم التحول نحو حكومة ذكية وشاملة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للأفراد والشركات في الإمارة».

بدوره، أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، على أهمية هذه الباقة وقال: «إن إطلاق باقة العمالة المساعدة يعد خطوة مكملة للجهود الحكومية التي تهدف إلى إعادة هندسة الخدمات وفق معايير المرونة والاستباقية والتطوير المستمر. تعتمد هذه الباقة على نهج التكامل بين الجهات الحكومية، مع التركيز الكبير على المتعاملين. وفي دبي الرقمية، سنواصل دورنا كممكن رئيسي لشركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. وضمن إطار برنامج تصفير البيروقراطية، تمثل هذه الباقة خطوة محورية نحو تحقيق تحول رقمي شامل وسلس».

وأضاف: «نحن نثمّن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ هذا المشروع، إذ يشكل التعاون بين القطاعين أساساً لنجاح مشاريع التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد وتعزيز مستقبل أكثر إشراقاً باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي».

وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: «يسعدنا أن نكون جزءاً من إطلاق باقة العمالة المساعدة التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك عبر خدمات فحص اللياقة الطبية. ونفخر بهذه الشراكة الفاعلة، لإطلاق هذه المبادرة التي تدعم جهود حكومة دبي في التحول الرقمي، وتؤكد على حرصنا لتوفير تجربة متميزة وسلسة للمتعاملين».

كما نسعى من خلال هذا التعاون إلى التكامل مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات وإنجازها عبر منصة موحدة، بما يسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة. حيث تستجيب هذه الباقة لاحتياجات قطاع الأعمال والعاملين في مجال العمالة المساعدة، وتتماشى مع التزام «دبي الصحية» بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها.

وتكتسب هذه الباقة أهمية كبيرة في تبسيط عملية الحصول على خدمات العمالة المساعدة، حيث تم تقليص عدد قنوات الحصول على الخدمة من أربع قنوات إلى قناة واحدة، وهي تطبيق «دبي الآن». كما تم تخفيض عدد خطوات العملية من 12 خطوة إلى 4 خطوات فقط، ما أدى إلى تقليل عدد الزيارات المطلوبة من 8 زيارات إلى زيارتين، بالإضافة إلى تقليص مدة إنجاز المعاملات من 30 يوماً إلى 5 أيام فقط، مع خفض عدد المستندات المطلوبة من 10 إلى 4 مستندات، مما أسهم في خفض تكلفة المعاملة بمقدار 400 درهم.