الخميس 12 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مبادرة محمد بن زايد للماء» تختتم مشاركتها في «COP16» بالرياض

جانب من المشاركة في المؤتمر (وام)
12 ديسمبر 2024 01:23

الرياض (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: تمنياتنا لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والنماء
محمد بن زايد: الأسرة أساس أي مجتمع قوي

اختتمت «مبادرة محمد بن زايد للماء» مشاركتها في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في الرياض، مؤكدة أهمية مواجهة تحدي ندرة المياه على مستوى العالم، وتسريع وتيرة الابتكار لتطوير حلول جديدة وفعالة لمعالجة هذه المشكلة المتنامية، وتعزيز الوعي بتداعياتها الخطيرة، وحشد الجهود وتمكين مشاركة كافة الأطراف المعنية لضمان وفرة موارد الماء المستدامة.
واستضافت المبادرة عدداً من الجلسات، حيث نظمت في الرابع من ديسمبر جلسة بعنوان «الاستفادة من الحلول المبتكرة لتعزيز إدارة المياه» في جناح دولة الإمارات، بمشاركة خبراء من مؤسسة «إكس برايز»، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الحفاظ على الطبيعة، والمعهد الدولي لإدارة المياه. وناقشت الجلسة دور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في إعادة صياغة منهجية إدارة المياه، وتمكين حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة تحديات ندرة مواردها الحيوية.
كما استضافت المبادرة جلسة بعنوان «السرد القصصي للتوعية بأهمية المياه»، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين لاستكشاف أساليب واستراتيجيات التواصل الفعالة، لإبراز أهمية التصدي لمشكلة ندرة المياه المتنامية، وتعزيز الوعي العام بتداعياتها الخطيرة، إلى جانب تحفيز العمل المشترك وحشد الجهود لمعالجة تحدياتها العالمية. 
وخلال الجلسة قال هنك أوفينك، المدير التنفيذي للجنة العالمية للاقتصاد المائي: «توجد فجوة بين نصف سكان العالم الذين يعتبرون وجود الماء أمراً مسلّماً به، والنصف الآخر الذين يواجهون الصعوبات للوصول إليه». وسلط الضوء على الدور المهم للفنون ووسائل التواصل الفعالة والسرد القصصي في تقليص هذه الفجوة، وتحفيز صنّاع القرار لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا التحدي.
وقالت عائشة العتيقي، المدير التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء: «تعد ندرة المياه اليوم مشكلة متنامية تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتتزايد تداعياتها الخطيرة بشكل متسارع نتيجة للتغير المناخي والنمو السكاني والعديد من العوامل الأخرى. ويجب منح هذه القضية الاهتمام العالمي المطلوب وتوفير الاستثمارات اللازمة والتحرك الفعال لمعالجة تحدياتها العاجلة».

مبادرة محمد بن زايد للماء
الرياض
الإمارات
السعودية
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
آخر الأخبار
منظر عام لساحة الأمويين وسط دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم انتقال سلس للسلطة في سوريا
12 ديسمبر 2024
دورية لقوات اليونيفيل في سهل الخيام جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل» تدخل بلدة الخيام تمهيداً لدخول الجيش اللبناني
12 ديسمبر 2024
عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة السورية: الأولوية للاستقرار والخدمات الأساسية
12 ديسمبر 2024
أطفال يدفعون عربة محملة بالمياه في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نداء أممي لجمع 4 مليارات دولار لدعم غزة والضفة
12 ديسمبر 2024
سيارات عسكرية إسرائيلية عند معبر القنيطرة الذي يربط بين مرتفعات الجولان وسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا تطالب إسرائيل باحترام سلامة الأراضي السورية
12 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©