سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي

الشارقة (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي، برئاسة القاضي عمر جمعة المهيري، نائب الرئيس مدير المحاكم، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة. وناقش سموه والوفد أبرز مجالات التعاون بين السلطة القضائية في إمارة الشارقة، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، متعرفاً على آلية عمل المركز، والخدمات المقدمة للجهات والشركات المسجلة، وخطط التوسع والجهود التي تبذلها المحكمة لتحقيق أهدافها.

واطلع سمو رئيس مجلس القضاء على النماذج العالمية التي تستند إليها محاكم مركز دبي المالي العالمي العالمية، وأفضل الممارسات والمقارنات المعيارية العالمية لتحقيق الكفاءة القضائية.

وتسلم سمو رئيس مجلس القضاء نسخة من الكتاب السنوي لمحكمة مركز دبي المالي العالمي الذي أهداه الوفد لسموه، ملتقطاً معهم الصور التذكارية.

وأكد سموه أهمية التنافس بين الجهات الحكومية والخاصة التي يترأسها سموه، من خلال المشاركة في جائزة التميز المؤسسي «تميز»، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الجهات المشاركة من ناحية التطور المؤسسي وتعزيز الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد وتحقيق الرضا الوظيفي للوصول إلى التميز المؤسسي وتطبيق الحوكمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سموه بمسؤولي الجهات التي يترأسها، الذي عُقد أمس، في بيت الحكمة.

وأكد سموه ضرورة المتابعة والإشراف المباشر من قبل القيادة العليا للجهات على جهود فرق العمل والوعي بفكرة وأهداف الجائزة التي تسعى إلى تعزيز ثقافة التميز والتنافسية في الجهات، والتركيز على تحسين الأداء والتطوير المؤسسي المستمر.

ودشن سموه النظام الإلكتروني الخاص بجائزة التميز المؤسسي «تميز»، حيث خط سموه عبارة «التميز قرار» في النظام الإلكتروني إيذاناً بالإطلاق الرسمي، لتقوم الجهات التي يشرف عليها سموه بتقديم المشاركات من خلاله.

وصمم النظام الإلكتروني لجائزة التميز المؤسسي «تميز» لتلبية متطلبات الجائزة وتحقيق أهدافها من خلال توفير منصة رقمية لإدارة الجائزة بشكل شامل.

وحضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رفقة الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، ومسؤولو الجهات التي يترأسها سموه، ورشة تعريفية تناولت التذكير بجائزة التميز المؤسسي «تميز» والتي أطلقها سموه في أكتوبر 2023، ومعاييرها وفئاتها.