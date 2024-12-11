انطلاق أعمال الكونجرس الأوروبي العربي الطبي للمرة الأولى بأبوظبي

بدأت اليوم أعمال الكونجرس الأوروبي العربي الطبي (EAMC)، الذي ينظمه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث، بالشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، و التعاون مع إتحاد الأطباء العرب في أوروبا والجمعية الطبية الاوروبية وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في مقر زايد العليا ويستمر على مدى 3 أيام بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات الطب، والبحث العلمي، والتكنولوجيا من الدولة ومن أوروبا.

وشهد الحدث مشاركة أكثر من 500 من الأطباء والخبراء، وحضور أكثر من 60 متحدثًا متخصصًا يقدمون خلاصة أبحاثهم وخبراتهم حول أحدث الإبتكارات الطبية الحديثة، بالإضافة إلى ذلك يشارك في الكونجرس أكثرمن 20 مؤسسة رائدة من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله منصة شاملة للتواصل وتبادل الخبرات.

حضر الجلسة الافتتاحية للكونجرس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة ورئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للدراسات، وسعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسعادة الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لإدارة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، و الدكتور فواز حبّال، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث والعديد من الشخصيات البارزة وقادة الفكر في مجالات الصحة والبحث العلمي، الذين شاركوا رؤيتهم حول الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز الرعاية الصحية الشاملة على المستوى العالمي.

وقال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي في كلمته بهذه المناسبة إن الكونجرس الأوروبي العربي الطبي يشكل منصة عالمية متميزة لتعزيز التعاون بين القارات، بما يدعم جهودنا في تطوير نظم الرعاية الصحية المستدامة مضيفا أنه من خلال الابتكار وتبادل المعرفة، تؤكد الإمارات مكانتها كوجهة رائدة لإيجاد حلول صحية شاملة تُحدث فرقًا على المستوى العالمي.

وقال عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في كلمته إن استضافة المؤسسة لهذا الكونجرس المرموق، تأتي تأكيداً لإلتزامهم الراسخ بتعزيز شراكتهم المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير البنية التحتية والمعرفة في مجال الطب والرعاية الاجتماعية لاستعراض أفضل الممارسات وأحدث الأبحاث التي تهدف لتحسين نوعية حياة أصحاب الهمم، ومساعدتهم على الإندماج الفعّال في المجتمع.

وأشارت الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لإدارة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، إلى أن تحقيق رعاية صحية عالية الجودة يمثل هدفًا عالميًا مشتركًا، ويوفر لنا هذا الكونجرس منصة استثنائية للعمل الجماعي نحو هذا الهدف ومن خلال جمع نخبة من العقول المتميزة من مختلف التخصصات والخلفيات، نرسخ الأساس لمستقبل أكثر شمولية واستدامة في مجال الرعاية الصحية .

وقال الدكتور فواز حبّال، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث ، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية إن هذا الكونجرس يمثل خطوة جوهرية نحوتحقيق مناهج متعددة التخصصات، ليس فقط مواجهة التحديات الصحية، بل السبق بحلول مبتكرة تُحدث تحولًا حقيقيًا في حياة الأفراد والمجتمعات.

ويركز الكونجرس هذا العام على استكشاف أحدث التطورات في التكنولوجيا الطبية، والصحة البيئية، واستراتيجيات الرعاية الصحية الشاملة لأصحاب الهمم، مع تخصيص جلسات للنقاش العلمي والتفاعل بين المشاركين.

ويُعد الكونجرس الأوروبي العربي الطبي حدثًا سنويًا يعزز التعاون بين المجتمعات الطبية الأوروبية والعربية ، ويعمل كمنصة لمشاركة الأبحاث الرائدة، والحلول المبتكرة، وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات الصحية العالمية.

ويسلط في هذا العام الضوء على أحدث التقنيات والوسائل المبتكرة في مجال الطب والبحث العلمي، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل ممارسات الرعاية الطبية المقدمة حول العالم، متيحًا مساحةً لاستكشاف ملامح مستقبل الرعاية الصحية.

وأكد كل من معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وعبدالله الحميدان والدكتور فواز حبال أهمية عقد مثل هذا الحدث المتخصص في الطب المعرفي للإطلاع على أفضل الممارسات والوصول إلى أفضل التوصيات التي تخدم أصحاب الهمم في منظومة العلاج معتبرين أن فكرة المؤتمر هي طرح أحدث التقنيات والدراسات العلمية المتخصصة في العلوم الطبية ، بالإضافة إلى دمج فكرة الدراسات المتعددة في العلوم الطبية وعلوم أصحاب الهمم والبحث العلمي في استخدام التقنيات المتطورة لدعم العلماء والبحث العلمي في إمارة أبوظبي.