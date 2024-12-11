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رئيس الدولة: تمنياتنا لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والنماء

رئيس الدولة في حديث مع رئيس مجلس الشيوخ المصري بحضور حمدان بن زايد
12 ديسمبر 2024 01:25

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، معالي المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة، يرافقه معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى أمس في مجلس قصر البحر، برئيس مجلس الشيوخ المصري الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

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وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الشيوخ المصري، العلاقات الثنائية، خاصة في المجال البرلماني وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكدين عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات ومصر.

حضر مجلس قصر البحر كل من، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

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