بتوجيهات ورعاية أحمد بن محمد.. إطلاق مبادرة «شِتَا حتّا» ضمن حملة «وجهات دبي»

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وبإشراف «اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا»، أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق مبادرة «شِتَا حتّا» ضمن حملة «#وجهات_دبي»، وذلك خلال الفترة من الجمعة 13 ديسمبر الجاري وحتى الأربعاء 22 يناير 2025.

وجاء الإعلان عن تفاصيل مبادرة «شِتَا حتّا»، التي يتولى «براند دبي» تنفيذها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في دبي، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تحدثت خلاله منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بحضور مسؤولي وممثلي الجهات الشريكة في تنظيم الحدث الذي سيضم هذا العام 5 مهرجانات، وهي: مهرجان «شِتَانا في حتّا»، ومهرجان «حتّا للعسل»، ومهرجان حتّا الزراعي، ومهرجان «ليالي حتّا الثقافية»، و«مهرجان حتّا DSF X».

دبي الحضرية 2040

في هذه المناسبة، أكدت منى المرّي أهمية المبادرة التي تأتي في إطار دعم مخرجات خطة دبي الحضرية 2040، فيما يتعلق بمنطقة حتّا، على صعيد تعزيز تنافسيتها وجهة سياحية متميزة، وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال، ودعم المشاريع المحلية لأهالي المنطقة.

وقالت منى المرّي: «حققت الدورة الأولى من مشروع ‘شِتَا حتّا’ نجاحاً كبيراً على مدى أسبوعين من الفعاليات، ونظراً للإقبال اللافت من الزوار والذي تجاوز الحضور المحلي إلى مختلف الدولة العربية والخليجية، فقد قررت اللجنة المنظمة للحدث بالتعاون وإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، تمديد فترة الفعاليات هذا العام لمدة أكثر من شهر كامل ما يتيح لأكبر عدد من الزوار الاستمتاع بأجواء حتّا وطبيعتها الخلابة ضمن فعاليات وأنشطة متنوعة تناسب مختلف الأسر والأعمار».

وأضافت: «خلال العام الماضي، تجاوز عدد الزوار لمناطق الفعاليات في منطقة حتّا 500 ألف زائر من داخل الإمارات، ومن مختلف دول الخليج العربية، بينما بلغ عدد الفعاليات، 50 فعالية متنوعة استمرت لمدة أسبوعين، إضافة إلى 100 ورشة عمل، كما تجاوز عدد المتطوعين أكثر من 45 متطوعاً أغلبهم من الشباب».

تشمل مبادرة «شِتَا حتّا» على مدار أكثر من شهر، خمسة مهرجانات يتضمن كل منها العديد من الفعاليات والأنشطة المنوعة بالتعاون مع شركاء المبادرة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتضمن تلك المهرجانات: مهرجان شِتَانا في حتّا، من تنظيم «براند دبي»، و«مهرجان ليالي حتّا الثقافية»، وتنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، و«مهرجان عسل حتّا» و«مهرجان حتّا الزراعي» وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، و«مهرجان حتّا DSF X» من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.



شِتَانا في حتّا

تُقام فعاليات «مهرجان شِتَانا في حتّا» في منطقة بحيرة ليم الممتدة على مساحة 3 هكتارات وسط المنطقة الجبلية، حيث تتركز فعاليات المهرجان على طول البحيرة ما يضفي بعداً جمالياً على فعالياته الذي يتيح موقعه للأعداد الكبيرة من الزوار، التي تتوافد بكثرة على البحيرة لاسيما في موسم الشتاء، للاستمتاع بما ينتشر على جانبيها من أنشطة عديدة ومتنوعة ما بين ترفيهية وثقافية ورياضية ومجتمعية.

شراكات مثمرة

نوهت شيماء السويدي، مديرة «براند دبي»، الجهة المنظمة لمهرجان «شِتَانا في حتّا» بجهود الشركاء الاستراتيجيين كافة، انطلاقاً من حرص أكيد على إنجاح المبادرة، وقالت: «التعاون الكبير من شركائنا في شِتا حتّا يؤكد مدى الحرص على الترويج لمنطقة غنية بعناصر الجذب للزوار من مواطنين ومقيمين، وكذلك الضيوف من خارج الدولة، وضمن إطار وجهات دبي الشتوية».

وأكدت مديرة «براند دبي» أن دعم المشاريع الصغيرة والناشئة أحد أهم أهداف الحدث، من خلال «شِتَا حتّا» وضمن مختلف مهرجاناته في منطقة حتّا، بما يؤهل له من زيادة أعداد الزوار بما يواكب ذلك من فرص للتجار من رواد الأعمال في حتّا ومن عموم دبي، مشيرة إلى حرص «براند دبي» على إشراك أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة له في مختلف المناسبات والفعاليات الكبرى التي تشهدها دبي على مدار العام، موضحةً أن مبادرة «شِتَا حتّا» بكل مهرجاناتها ستشهد هذا العام مشاركة 30 مشروعاً من أعضاء مبادرة بكل «فخر من دبي» من إمارة دبي بشكل عام ومنطقة حتّا خاصة لتسليط الضوء على منتجاتهم والترويج لأعمالهم.

ولفتت السويدي إلى أن فعاليات مهرجان «شِتَانا في حتّا» ستضم 120 ورشة عمل، إضافة إلى أكثر من 14 فعالية متنوعة، وأربع فعاليات مجتمعية مبتكرة، كما تتخلل الحدث ‎ 80حلقة لبرامج تلفزيونية وفعاليات بالتعاون مع «دبي للإعلام»، ودوائر حكومية أخرى على مسرح شتانا في حتا. إضافة إلى متجر «براند دبي»، وعروض أضواء حتّا الجبلية المبهرة.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس الفريق التنفيذي لتطوير منطقة حتّا: «أشرفت اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا برئاسة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وبالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة على تنفيذ 41 مشروعاً تطويرياً في حتا خلال الفترة الماضية، وجارٍ العمل على تنفيذ 24 مشروعاً، وذلك في إطار الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة للمنطقة، بما يخدم أجندة دبي الاجتماعية، ويعزز جاذبيتها وجهة سياحية استثنائية، تمتاز بطبيعتها ووجهاتها الترفيهية».

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: «ستُنظم بلدية دبي الموسم التاسع من مهرجان حتّا للعسل، الحدث السنوي الأبرز لدعم النحالين الإماراتيين وقطاع إنتاج العسل على مستوى الدولة، في الفترة بين 27 و31 ديسمبر 2024، بمشاركة 51 نحالاً إماراتياً، تزامناً مع مبادرة شتا حتّا.

كما سينظم مهرجان حتّا الزراعي، الذي يمثل فعالية متكاملة لدعم المزارعين المواطنين والمنظومة الزراعية في الإمارة، والارتقاء بقدرة المزارع لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاقتصادي. وسينطلق المهرجان بتاريخ 18 يناير ويستمر حتى 22 يناير 2025، في منطقة بحيرة ليم، حيث ستخصص 25 كشكاً للمزارعين و5 للأنشطة المصاحبة من مأكولات وغيرها.



أنشطة ثقافية وتراثية

أكدت مريم ضاعن التميمي، مدير حي الشندغة التاريخي، مدير إدارة المواقع التراثية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، أن «ليالي حتا الثقافية» تمثل احتفالاً بتراث منطقة حتا وثقافتها وطبيعتها، وتأتي في سياق التزامات «الهيئة» الهادفة إلى صون التراث المحلي والمحافظة عليه، وتعزيز حضوره على الخريطة العالمية.

ولفتت التميمي إلى مشروع «وقفات مُتروية» الفني الذي يحمل بصمات الفنانة الإماراتية شيخة المزروع.

وأضافت: «يشكل العمل الفني ‘وقفات مُتروية’ جزءاً من استراتيجية الفن في الأماكن العامة، ويساهم العمل الواقع بالقرب من ‘بحيرة ليم’ في منح الزوار لحظات للتوقف والاستمتاع بهدف بهدوء البحيرة، وتمكينهم من تقدير جماليات الطبيعة المحيطة بها، ليعكس أهمية المحافظة على تراث حتا ونقله إلى الأجيال القادمة».



فعاليات رياضية

حول مشاركة مجلس دبي الرياضي في «شِتَا حتّا»، قال الدكتور محمد عبدالوهاب الأنصاري، مدير مكتب الاستراتيجية في المجلس: «يولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً خاصاً بمنطقة حتا، ويحرص على إطلاق المبادرات وتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية منذ عام 2009، حيث بدأ المجلس بتنظيم مسيرات المشي في حتا وسباقات الدراجات الجبلية والدراجات الهوائية ضمن فعاليات برنامج نبض دبي التي شارك فيها المئات من أهل حتا والمناطق المجاورة، كما يعمل مجلس دبي الرياضي على تطوير البنية التحتية الرياضية في منطقة حتا بالتعاون مع مختلف المؤسسات والدوائر والهيئات الوطنية الحكومية والخاصة، ومن أبرزها بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وغيرها، حيث تم تشييد مسارات الدراجات الجبلية، وربطها مع مناطق الاستراحات وتخطيط المسارات من حيث درجة الصعوبة، بالإضافة إلى تشييد مسارات الهايكينغ، وأيضاً المسار الخاص بالدراجات الهوائية».



الاقتصاد والسياحة

عن مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ضمن «شِتَا حتّا»، أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات أن النجاح الكبير الذي حققته الدورة السابقة من المبادرة كان له أثر كبير في الترويج لمنطقة حتا وطبيعتها، من خلال العدد غير المسبوق من الفعاليات والأنشطة التي شارك فيها مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لافتاً إلى الإقبال الكبير من قبل الزوار الذي ساهم في تمديد اللجنة التنظيمية لفترة الفعاليات هذا العام لتصبح على مدار شهر كامل من الفعاليات. ويتضمن «شتا حتا» ضمن فعالياته المتعددة «مهرجان حتّا DSF X» من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وذلك حتى تاريخ 5 يناير 2025، تزامناً مع الاحتفال بمرور 30 سنة على انطلاق مهرجان دبي للتسوق.



تغطية مباشرة للفعاليات

حول مشاركة «دبي للإعلام» في مبادرة «شتا حتا»، أكدت حمدة محمد مبارك البساطة، مديرة قناة سما دبي بالإنابة، أن المؤسسة ستشارك في تغطية فعاليات الحدث من خلال قناة سما دبي، عبر خمسة برامج متنوعة تُبث يومياً وأسبوعياً، تجمع بين الطابع المجتمعي، والثقافي، والترفيهي، والتاريخي.

وأشارت البساطة إلى أن كل البرامج التي ستبث حول «شتا حتا»، ستسلط الضوء على طبيعة حتا الفريدة ومعالمها بشكل خاص ومدينة دبي بشكل عام، من خلال محتوى تفاعلي يشمل لقاءات مع أهالي حتا وزوار المهرجان وبحيرة ليم.

كما تغطي مؤسسة دبي للإعلام جميع فعاليات «شتانا في حتا» وأنشطة المشاركين فيه، مع تسليط الضوء على هذه الأنشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إجراء لقاءات مباشرة مع شركاء المهرجان لنقل التجربة حية وكاملة إلى الجمهور.