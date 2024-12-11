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الإمارات تواصل جهود إعادة تشغيل ودعم المخابز في غزة

مساعدات الإمارات أسهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
12 ديسمبر 2024 01:24

غزة (الاتحاد)

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تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 
وتعمل الإمارات على إعادة تشغيل ودعم المخابز في ظل تفشي الجوع وإغلاق المعابر مع القطاع، وذلك في إطار مبادرة «الخبز المدعم» وتوفير المواد الأساسية والدقيق للمخابز في مختلف مناطق القطاع، استجابةً لأزمة الخبز التي يعاني منها السكان بسبب نقص الإمكانات اللازمة لإنتاج الخبز، الذي يُعد حاجةً أساسية لكافة أهالي قطاع غزة.
وقدمت عملية «الفارس الشهم 3» مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك الدقيق والمواد الأساسية، لدعم عودة المخابز للعمل بعد تفاقم المجاعة نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الغذائية الكافية.
وكانت الإمارات قد أعلنت في 18 فبراير الماضي، إنشاء 5 مخابز أوتوماتيكية لتأمين الاحتياجات اليومية لأكثر من 72 ألف شخص في قطاع غزة، إضافة إلى توفير الطحين لـ 7 مخابز قائمة في غزة توفر الاحتياجات اليومية لنحو 14000 شخص.
وفي السياق، وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3»، وضمن جهودها الإغاثية والإنسانية، أغطية شتوية على النازحين في دير البلح.
وتهدف المبادرات والحملات الإغاثية المستمرة التي تنفذها الإمارات إلى مساندة العائلات الفلسطينية النازحة وتخفيف معاناتهم اليومية، خاصة في ظل صعوبة الحصول على الغذاء، بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وبرزت الإمارات كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية في غزة، وقدمت نموذجاً متفرداً للتضامن والتعاضد بين الدول والشعوب الشقيقة، جسدت من خلاله نهجها الثابت والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، على مختلف المستويات.

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