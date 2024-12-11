الخميس 12 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية» تحصل على شهادة الأيزو للاستدامة في الفعاليات

نجاح جديد يُضاف إلى سجل حافل بالإنجازات (من المصدر)
12 ديسمبر 2024 01:23

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: تمنياتنا لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والنماء
محمد بن زايد: الأسرة أساس أي مجتمع قوي
عام الاستدامة
تابع التغطية كاملة

في إنجاز نوعي يعكس التزامها الراسخ بالتميز المؤسسي وتطبيق معايير الاستدامة الشاملة، حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلةً بإدارة الاتصال والتسويق، على شهادة المواصفة الدولية (أيزو 20121) للاستدامة في الفعاليات، تكريماً لجهودها المستمرة في تحقيق التميز التشغيلي وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، ودعمها الفعلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع عملياتها.
وتأتي هذه الخطوة بعد اجتياز المؤسسة عملية التدقيق بنجاح، والتي شملت تقييم الأداء التشغيلي وتقليل الأثر البيئي وتعزيز التفاعل المجتمعي الإيجابي، حيث أكّد التقرير النهائي على التزام المؤسسة بتطبيق استراتيجيات مبتكرة تعزز من الاستدامة في الفعاليات، الأمر الذي يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لعام الاستدامة 2024 وأهداف التنمية المستدامة العالمية، كما يعكس هذا الإنجاز رؤية المؤسسة في دعم مسيرة الدولة نحو مستقبل مستدام من خلال التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانتها كجهة حكومية رائدة تُحقق التميز في كافة عملياتها التشغيلية.
وعبّر راشد آل علي مدير إدارة الاتصال والتسويق في المؤسسة، عن فخره بهذا النجاح الجديد الذي يُضاف إلى سجل المؤسسة الحافل بالإنجازات، مؤكداً أن الحصول على هذه الشهادة الدولية المرموقة تزامناً مع عام الاستدامة يضفي أهمية مضاعفة على هذا التقدير الذي يعكس جهود فريق العمل ودعمه لرؤية المؤسسة في تعزيز الاستدامة وتبني المعايير الدولية المبتكرة في جميع جوانب العمل.
بدورها، أوضحت خلود العبيدلي رئيسة قسم الفعاليات والاتصال الاستراتيجي في المؤسسة، إلى أن النجاح في الحصول على هذا الاعتماد يعكس التزام المؤسسة بالتحسين المستمر واعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة الفعاليات، حيث يعدّ هذا الإنجاز نتيجة التعاون المثمر بين أفراد فريق العمل في إدارة الاتصال والتسويق بإشراف قيادة تدعم الابتكار والاستدامة، منوهة أن عام الاستدامة يمثل فرصة لتعزيز المسؤولية تجاه البيئة والمجتمع، وهذا الإنجاز هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وتغطي المواصفة (ISO 20121:2024 ) جميع مراحل إدارة الفعاليات، بدءاً من التخطيط وحتى التنفيذ، مع التركيز على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتبني أدوات وتقنيات مبتكرة لضمان كفاءة العمليات التشغيلية، ويأتي حصول مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على هذا الاعتماد في إطار جهودها المستمرة لترسيخ ريادتها في تبني الاستدامة كنموذج عمل، بما يعزز مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وتقديم نموذج مؤسسي مبتكر يلبي تطلعات القيادة الرشيدة.

شهادة الأيزو
الأيزو
عام الاستدامة
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
آخر الأخبار
منظر عام لساحة الأمويين وسط دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم انتقال سلس للسلطة في سوريا
12 ديسمبر 2024
دورية لقوات اليونيفيل في سهل الخيام جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل» تدخل بلدة الخيام تمهيداً لدخول الجيش اللبناني
12 ديسمبر 2024
عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة السورية: الأولوية للاستقرار والخدمات الأساسية
12 ديسمبر 2024
أطفال يدفعون عربة محملة بالمياه في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نداء أممي لجمع 4 مليارات دولار لدعم غزة والضفة
12 ديسمبر 2024
سيارات عسكرية إسرائيلية عند معبر القنيطرة الذي يربط بين مرتفعات الجولان وسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا تطالب إسرائيل باحترام سلامة الأراضي السورية
12 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©