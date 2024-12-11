«الإمارات الصحية» تحصل على شهادة الأيزو للاستدامة في الفعاليات

دبي (الاتحاد)

في إنجاز نوعي يعكس التزامها الراسخ بالتميز المؤسسي وتطبيق معايير الاستدامة الشاملة، حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلةً بإدارة الاتصال والتسويق، على شهادة المواصفة الدولية (أيزو 20121) للاستدامة في الفعاليات، تكريماً لجهودها المستمرة في تحقيق التميز التشغيلي وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، ودعمها الفعلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع عملياتها.

وتأتي هذه الخطوة بعد اجتياز المؤسسة عملية التدقيق بنجاح، والتي شملت تقييم الأداء التشغيلي وتقليل الأثر البيئي وتعزيز التفاعل المجتمعي الإيجابي، حيث أكّد التقرير النهائي على التزام المؤسسة بتطبيق استراتيجيات مبتكرة تعزز من الاستدامة في الفعاليات، الأمر الذي يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لعام الاستدامة 2024 وأهداف التنمية المستدامة العالمية، كما يعكس هذا الإنجاز رؤية المؤسسة في دعم مسيرة الدولة نحو مستقبل مستدام من خلال التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانتها كجهة حكومية رائدة تُحقق التميز في كافة عملياتها التشغيلية.

وعبّر راشد آل علي مدير إدارة الاتصال والتسويق في المؤسسة، عن فخره بهذا النجاح الجديد الذي يُضاف إلى سجل المؤسسة الحافل بالإنجازات، مؤكداً أن الحصول على هذه الشهادة الدولية المرموقة تزامناً مع عام الاستدامة يضفي أهمية مضاعفة على هذا التقدير الذي يعكس جهود فريق العمل ودعمه لرؤية المؤسسة في تعزيز الاستدامة وتبني المعايير الدولية المبتكرة في جميع جوانب العمل.

بدورها، أوضحت خلود العبيدلي رئيسة قسم الفعاليات والاتصال الاستراتيجي في المؤسسة، إلى أن النجاح في الحصول على هذا الاعتماد يعكس التزام المؤسسة بالتحسين المستمر واعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة الفعاليات، حيث يعدّ هذا الإنجاز نتيجة التعاون المثمر بين أفراد فريق العمل في إدارة الاتصال والتسويق بإشراف قيادة تدعم الابتكار والاستدامة، منوهة أن عام الاستدامة يمثل فرصة لتعزيز المسؤولية تجاه البيئة والمجتمع، وهذا الإنجاز هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وتغطي المواصفة (ISO 20121:2024 ) جميع مراحل إدارة الفعاليات، بدءاً من التخطيط وحتى التنفيذ، مع التركيز على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتبني أدوات وتقنيات مبتكرة لضمان كفاءة العمليات التشغيلية، ويأتي حصول مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على هذا الاعتماد في إطار جهودها المستمرة لترسيخ ريادتها في تبني الاستدامة كنموذج عمل، بما يعزز مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وتقديم نموذج مؤسسي مبتكر يلبي تطلعات القيادة الرشيدة.