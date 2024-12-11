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برعاية رئيس الدولة.. «حصن الاتحاد 10» ينطلق في العين غداً

برعاية رئيس الدولة.. «حصن الاتحاد 10» ينطلق في العين غداً
12 ديسمبر 2024 01:24

أبوظبي (وام)

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شهدت النسخ التسع الماضية من حصن الاتحاد، تعاوناً متميزاً بين وزارة الدفاع وعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة لتنظيم العروض العسكرية التي تنقلت بين الإمارات منذ العرض العسكري الأول الذي نظم في كورنيش أبوظبي في مارس من عام 2017. وتشهد التحضيرات الأخيرة قبيل انطلاق العرض العسكري «حصن الاتحاد 10» الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وتحت شعار «فخر ووفاء، عهد وولاء، أمن ونماء»، تكاملاً بين 45 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة تتعاون مع وزارة الدفاع في تنظيم الحدث، وذلك لضمان نجاحه وتقديمه بأعلى مستويات الاحترافية. 

مطار العين الدولي
تمضي الاستعدادات قدماً لتنفيذ النسخة الحالية من العرض العسكري «حصن الاتحاد 10» المزمع إقامته في مدينة العين غداً الجمعة 13 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً، حيث تم تجهيز ساحة العرض في مطار العين الدولي التي تتسع لـ26 ألفاً من الحضور. وتم تنسيق الجهود بين قوات رئيسة هي القوات البرية، والقوات الجوية والدفاع الجوي، وحرس الرئاسة، والطيران المشترك، والحرس الوطني، وشرطة أبوظبي، إلى جانب الجهات المساندة لوزارة الدفاع، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ما يعزز التفاعل السلس بين القوات المختلفة المشاركة في الحدث، ويعكس في الوقت ذاته الرؤية الموحدة التي تؤكد أهمية العمل الجماعي بين مؤسسات الدولة لضمان أمن الوطن واستقراره.

حدث وطني
تأتي هذه الاستعدادات لتعكس مدى التزام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بإظهار جاهزيتها، وإلقاء الضوء على الحرفية العالية التي تميز أداء أفرادها، ما يعزز مكانة «حصن الاتحاد» حدثاً وطنياً يبرز قوة وتلاحم مؤسسات الدولة وتميز قواتها المسلحة.

قرية ترفيهية للأطفال والعائلات
تنظم وزارة الدفاع قرية ترفيهية للأطفال والعائلات في موقع الحدث، ستفتح أبوابها للجمهور من الساعة 10 صباحاً لغاية الساعة 10 مساءً، وتتضمن العديد من الفعاليات وعروض الألعاب الترفيهية المختلفة، إلى جانب مساحة للزوار من جميع الأعمار، للتعرف من قرب على دور قواتنا المسلحة في صون الوطن وحماية مكتسباته.

تعزيز الوعي
تهدف اللجنة المنظمة إلى إشراك الجمهور وتعزيز الوعي العام لديهم، من خلال جعل العرض العسكري منصة للتواصل مع المجتمع، وتعزيز الشعور بالفخر الوطني لدى أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها. ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات عن «حصن الاتحاد 10» إلى زيارة الموقع الإلكتروني «https://unionfortress.ae» أو حسابات حصن الاتحاد على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمكنهم الاطلاع على جدول الفعاليات، وكيفية التنقل، والوصول من وإلى الموقع بسهولة ويسر.

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