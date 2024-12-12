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علوم الدار

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
12 ديسمبر 2024 08:28

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الخميس.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 6.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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