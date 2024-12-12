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علوم الدار

محمد بن زايد يهنئ السعودية قيادةً وشعباً بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034

محمد بن زايد يهنئ السعودية قيادةً وشعباً بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
12 ديسمبر 2024 11:58

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، السعودية قيادةً وشعباً بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، وأثق في أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان سوف تنظم بطولة استثنائية نفخر بها جميعاً وتقدم صورة طيبة عن العالم العربي. خالص تمنياتي للأشقاء في السعودية بالتوفيق والنجاح".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
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السعودية
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