حاكم عجمان يستقبل الفائز بوسام رئيس مجلس الوزراء للشباب 2024

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، تمثل محطة مهمة في تطور مسيرة العمل الحكومي لدولة الإمارات وتعبّر عن إرادة قيادتنا لتعزيز ريادتنا العالمية في مختلف المجالات، وتعكس الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها لتحويل الحكومة إلى نموذج ريادي، وتحفيز المؤسسات على تخطي الحدود التقليدية في الأداء لتصبح نماذج يُقتدى بها في تحقيق التميز الذي يمثل بداية لمسيرة طويلة من التطوير والابتكار.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، بمجلسه في الديوان الأميري، اليوم، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، النقيب راشد بن حمدان النعيمي من وزارة الداخلية ، القيادة العامة لشرطة عجمان، الفائز بوسام رئيس مجلس الوزراء للشباب ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024.

وبارك صاحب السمو حاكم عجمان، للنقيب راشد بن حمدان النعيمي، حصوله على وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب ، معربه سموه عن أمله بأن يكون ما تحقق دافعا لمزيد من البذل والعطاء والاستمرار في طريق التميز، وترجمة لتطلعات قيادتنا الرشيدة في أن تكون دولتنا ملهمة للتميز سباقة نحو المركز الأول.

وأكد سموه أن وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب 2024 سيكون إضافة متميزة لشرطة عجمان يرسخ نجاحاتها وإنجازاتها التي ظلت تحققها في مختلف مجالات العمل الشرطي، ويعزز مكانتها كمنارةً للعلم والمعرفة والجودة والتميز المؤسسي بسواعد وعقول كوادرنا الوطنية، التي تعد نماذج رائدة ومشرفة تفخر بها المؤسسة الشرطية.

من جانبه تقدم النقيب راشد بن حمدان النعيمي، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على دعمهما وتشجيعهما الدائم وتحفيزهما المستمر على العطاء والتميز، مؤكدا أن الفوز سيكون دافعا له للاستمرار في طريق التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات والجوائز على المستوى العالمي والمحلي.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والعميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.