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علوم الدار

بوتين يشيد برئيس الدولة لاهتمامه بتطوير الذكاء الاصطناعي

رئيس الدولة
12 ديسمبر 2024 14:40

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لإيلائه تطوير الذكاء الاصطناعي اهتماماً كبيراً.

وقال بوتين خلال كلمة ألقاها في مؤتمر دَوْليّ حول الذكاء الاصطناعي: أود أن أشير إلى أنني أعرف ذلك من خلال اتصالاتي الشخصية بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"،.. فإنه يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الذكاء الاصطناعي.

وأضاف بوتين: " نحن نعلم ما هو مستوى التصنيف الدولي الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، ونعلم أن الإمارات على سلم التصنيف هذا قد حققت ببساطة إنجازات مذهلة، ووصلت إلى ارتفاعات مذهلة، وقفزت ببساطة عدة مراحل، وصعدت إلى عدة مراكز".

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وأشار بوتين إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تهدف أن تصبح المورد الأكثر أهمية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وضمان تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، والتطوير النوعي للاقتصاد والقطاعات الاجتماعية، والإدارة العامة، وتنمية الابتكار، معلنا في الوقت ذاته عن ثورة مقبلة في مختلف مجالات النشاط بفضل تطور الذكاء الاصطناعي.

وأكد الرئيس الروسي أنه خلال العام الماضي، أحدثت تقنيات الذكاء الاصطناعي تحولا كبيرا في مظهر الصناعات بأكملها، وأن في جوهر الأمر، هذا يعني ثورة مقبلة في الهندسة، في تصميم وبناء مكونات وأجهزة جديدة بشكل أساسي.

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو في وقت سابق وبمشاركة واسعة من المهتمين والشركات المختصة بهذا المجال، فعاليات أعمال المؤتمر الدَّوْليّ التاسع حول الذكاء الاصطناعي تحت شعار "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي 2024".

المصدر: وام
رئيس الدولة
بوتين
الذكاء الاصطناعي
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