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علوم الدار

انطلاق فعاليات النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة» في أبوظبي

انطلاق فعاليات النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة» في أبوظبي
12 ديسمبر 2024 14:49

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، انطلقت فعاليات النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة» بتنظيم جامعة أبوظبي ، ويستقطب أكثر من 65 متحدثاً رئيسياً ومشاركاً من مؤسسات وجامعات وطنية ودولية، ويحضره وزراء ودبلوماسيون وأكاديميون وباحثون وخبراء في القطاع وصناع السياسات من نحو 90 دولة.

 تحت شعار «الابتكار والتحول الرقمي من أجل مستقبل مستدام»، انطلقت  فعاليات النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة في أبوظبي»،
لمناقشة الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في معالجة تحديات الاستدامة الملحة، وبناء مجتمعات قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.

ويستقطب المؤتمر أكثر من 65 متحدثاً رئيسياً ومشاركاً من مؤسسات وجامعات وطنية ودولية، ويحضره وزراء ودبلوماسيون وأكاديميون وباحثون وخبراء في القطاع وصناع السياسات من نحو 90 دولة.

وعلى مدار يومين تتناول جلسات المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع، منها استكشاف الابتكار الرقمي وتأثيره في مجالات العلوم والهندسة والأعمال والتقدم في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الخضراء وعلوم البيانات من أجل الاستدامة، وتأثير التحول الرقمي في القانون والصحة والتعليم.


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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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