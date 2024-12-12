منصور بن زايد يهنئ السعودية باستضافة مونديال 2034 والمغرب 2030

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية بمناسبة فوز البلدين باستضافة مونديالي كأس العالم لكرة القدم 2034 في السعودية وعام 2030 في المغرب بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، متمنياً سموه للبلدين الشقيقين التوفيق والنجاح.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس":"أهنئ المملكة العربية السعودية بإعلان الفوز رسمياً بتنظيمها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 .. كما أهنئ المملكة المغربية بفوزها بتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال..تمنياتي للأشقاء في البلدين التوفيق والنجاح في استضافة الحدثين العالميين".