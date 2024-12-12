سعود بن صقر يستقبل قنصل الولايات المتحدة ووفداً أميركياً للأعمال

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، روبرت رينز، قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، يرافقه وفدٌ للأعمال من الولايات المتحدة، ضم مسؤولين حكوميين من ولاية ميشيغان، وذلك في إطار جولة تشمل عدداً من الدول والمدن في المنطقة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد الزائر، مشيداً بالعلاقات التجارية والشراكة الاستراتيجية المتناميتين مع الولايات المتحدة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع ولاية ميشيغان في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والابتكار، بما يحقق التنمية المستدامة المشتركة.

وشهد اللقاء استعراض الروابط المتينة والخبرات المشتركة بين رأس الخيمة وميشيغان، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الإمارة والعوامل التي جعلتها وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، ومركزاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وناقش اللقاء استراتيجية رأس الخيمة في بناء منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة، ورؤيتها لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية الاقتصادية.

واستعرض الاجتماع تجربة الإمارة الرائدة في إدارة الموانئ، ونهج ولاية ميشيغان في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع ريادة الأعمال.

واختتم اللقاء بتسليط الضوء على فرص توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك في ظل النمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده رأس الخيمة، والذي يعزز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بالعلاقات التجارية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، والبيئة الاقتصادية والتشريعية المتطورة في رأس الخيمة، التي تُعد عاملاً رئيسياً لجذب المستثمرين والشركات من كافة أنحاء العالم.