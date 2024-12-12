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علوم الدار

حاكم الشارقة يعتمد شعاراً موحداً لجمعيات صيادي الأسماك في الإمارة

حاكم الشارقة
12 ديسمبر 2024 16:56

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شعاراً موحداً للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الإمارة.

ويعكس الشعار الهوية المؤسسية للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في مدن ومناطق الإمارة، وتعزيز دورها في القطاع الاقتصادي، ويعبر عن الارتباط الوثيق للمجتمع مع الأسماك.

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وتعد الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك المتوزعة على الشارقة، والحمرية، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن ركيزةً أساسية لصيادي الأسماك في الإمارة لدعمهم مما يسهم في رفد أسواق الإمارة بشكل مستمر بالأسماك الطازجة المحلية.

 

المصدر: وام
الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة
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