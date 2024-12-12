مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يعتمد إنشاء لجنة تنفيذية برئاسة مريم بنت محمد بن زايد

اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع إنشاء اللجنة التنفيذية برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان إلى جانب عدد من اللجان التخصصية الفرعية بما يدعم تحقيق الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع في دولة الإمارات.

وقالت حكومة الإمارات، على منصة "إكس": «تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي ترفعها الجهات المعنية إلى المجلس واقتراح البرامج والسياسات التطويرية بما يسهم في تحقيق الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع».

كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة التعليم الخاص برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان.

وتتولى اللجنة دراسة ومراجعة الموضوعات المتعلقة بالتعليم الخاص العام والعالي التي ترفعها الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية وبما يضمن المواءمة والتكامل على مستوى الدولة.

واعتمد المجلس تشكيل لجنة القطاع الاجتماعي برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان.

وتتولى اللجنة دراسة ومراجعة الموضوعات المتعلقة بتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع التي ترفعها الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية وبما يضمن المواءمة والتكامل على مستوى الدولة.

واعتمد المجلس تشكيل لجنة التعليم العالي تحت إشراف اللجنة التنفيذية.

يتولى رئاسة لجنة التعيلم العالي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.

تتولى اللجنة التنسيق والمواءمة بين استراتيجيات وسياسات التعليم العالي وربطها بمخرجات التعليم العام وبمتطلبات سوق العمل والمهارات والوظائف المستقبلية.