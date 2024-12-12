"أبوظبي للإعلام" تستقبل وفداً من وزارة الاعلام بدولة الكويت

استقبلت شركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مقرها الرئيس، وفداً من وزارة الإعلام بدولة الكويت، في زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات والقدرات وتعزيز أوجه التعاون الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية في الدولتين.

وكان في استقبال الوفد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين في الشركة، في حين ضم الوفد الكويتي كلاً من: عادل عويد المشعان، الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية ووكيل قطاع الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام بدولة الكويت، وعـوّاد الفكر، مدير إدارة الإعلام الخارجي، وعبد الرحمن العسعوسي، الباحث في قطاع الإعلام الخارجي.

تندرج الزيارة في إطار حرص الطرفين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الإعلامي، انطلاقاً من أهمية بناء الشراكات الإعلامية الخليجية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام العالمي.

خلال الزيارة، تعرف الوفد الكويتي على أبرز المشاريع والمبادرات الإعلامية التي تنفذها شركة أبوظبي للإعلام، بما في ذلك استراتيجيات التحول الرقمي التي تعتمدها الشركة لتطوير المحتوى الإعلامي، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الإنتاج والبث. كما اطلع الوفد على استوديوهات الشركة المتطورة، ومرافقها التقنية التي تدعم تقديم محتوى إعلامي متميز يلبي تطلعات الجمهور المحلي والإقليمي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل توطيد العلاقات الإعلامية بين الجانبين، من خلال تبادل البرامج التدريبية، وتطوير إنتاج مشترك للبرامج الإعلامية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الأرشفة الرقمية والتقنيات الإعلامية الحديثة.

في ختام الزيارة، أعرب الطرفان عن تطلعاتهما لمزيد من التعاون والتكامل الإعلامي الذي يساهم في بناء منظومة إعلامية متطورة قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة، وتلبية احتياجات الجمهور الخليجي من خلال محتوى إعلامي هادف يعزز مكانة الإعلام الخليجي على الساحة العالمية.