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علوم الدار

فرصة سقوط أمطار غداً

أبوظبي
12 ديسمبر 2024 19:05

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على البحر والجزر وبعض المناطق الشرقية، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشان حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:54 والمد الثاني عند الساعة 00:31 والجزر الأول عند الساعة  17:59.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً كذلك. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:01 والمد الثاني عند الساعة 07:30، والجزر الأول عند الساعة 13:55 والجزر الثاني عند الساعة 02:25.

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