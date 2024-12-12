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علوم الدار

محمد بن راشد يُصدر مرسومين بترقية بعض أعضاء السلطة القضائية في محاكم دبي والنيابة العامة

محمد بن راشد يُصدر مرسومين بترقية بعض أعضاء السلطة القضائية في محاكم دبي والنيابة العامة
12 ديسمبر 2024 19:29

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 71 لسنة 2024، والمرسوم رقم 72 لسنة 2024 بترقية 96 عضواً من أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي. 
وشملت الترقيات ترقية 24 قاضياً إلى درجة "قاضي تمييز أول"، و16 قاضياً إلى درجة "قاضي تمييز" و18 قاضياً إلى درجة "قاضي استئناف"، و4 قضاة إلى الدرجة السادسة لقاضٍ ابتدائي.
كما تضمنت الترقيات ترقية 10 من أعضاء النيابة العامة إلى درجة "محامٍ عام أول"، و22 عضواً إلى درجة "محامٍ عام"، وعضوين إلى درجة "رئيس نيابة".
في هذه المناسبة، تقدّم كلٌ من المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، على دعم سموهما المستمر لجهات السلطة القضائية وأعضائها، وحرص سموهما على ترقية المتميزين من أعضاء السلطة القضائية لتولي المهام القضائية والقيادية الأعلى بما يعزز كفاءة عمل المنظومة القضائية في إمارة دبي.

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المصدر: وام
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