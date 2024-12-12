الإمارات ضمن 8 دول في معرض تراثنا بمصر وأكثر من 1164 عارضاً

القاهرة (الاتحاد)

شاركت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وغرفة تجارة رأس الخيمة، ممثلة للإمارات، اليوم الخميس، في فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في دورته السادسة، بتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي افتتحه د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، ويواصل فعالياته حتى 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة 8 دول، هي: الإمارات، السعودية، البحرين، تونس، الجزائر، باكستان، جمهورية لاتفيا، الهند، وتعد الأخيرة ضيفة شرف المعرض، إلى جانب الدولة المنظمة والمستضيفة للفعالية جمهورية مصر العربية؛ بمشاركة نحو 1164 عارضاً من الفنانين والحرفيين في مجال المنتجات التراثية واليدوية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية، وتعزيز الروابط بين الشعوب.

وتفقد مدبولي قاعات وأجنحة المعرض، ووقف أمام الجناح الإماراتي ممثلاً في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وغرفة رأس الخيمة، وتبادل الحديث مع الوفد الإماراتي، مستمعاً لشرح رئيس الوفد الإماراتي يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب؛ النائب الأول لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، الذي نقل تحيات الإمارات حكومة وشعباً للشقيقة مصر، معرباً عن شكره لجهاز تنمية المشروعات، لحرصهم على دعوة الإمارات ممثلة في مؤسسة سعود بن صقر وغرفة رأس الخيمة للعام السادس على التوالي، مشيراً إلى تميز العلاقات المصرية الإماراتية بأنها علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك.

وأضاف إلى أنه، وبمجرد تلقي مؤسسة سعود الدعوة، سارعت بطرحها على الأعضاء المنتسبين للمؤسسة؛ للمشاركة وفق نوعية مشروعاتهم وطبيعة المعرض، فتلقت العديد من الرغبات من أصحاب المشاريع للمشاركة بالفعالية، لعرض منتجاتهم بالأسواق المصرية من خلال معرض «تراثنا»، مضيفاً أن المؤسسة تتبنى الأفكار الخَلاّقة وابتكارات الشباب المواطنين، وترجمتها إلى مشروعات وأعمال قابلة للتطبيق وذات جدوى اقتصادية، بل وتواصل دعمهم في تطوير مشروعاتهم من خلال باقات متنوعة من الخدمات، ومساعدتهم للمشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد إسماعيل أن الزائر لجناح الإمارات سيفاجأ بمنتجات تراثية وبأسعار رمزية، إضافة إلى عروض لفرقة شعبية إماراتية فرقة المزيود الحربية التراثية، التي جاءت خصيصاً من الإمارات للمشاركة بالمعرض، لتقدم تظاهرة تراثية وعروضاً متميزة لفنون شعبية تحاكي ماضي وتراث وثقافة دولة الإمارات.

وأشار يوسف إسماعيل إلى أنه وطوال أيام فعاليات المعرض، ستعلو أنغام الفرق الشعبية الإماراتية في سماء مركز مصر للمعارض الدولية، عبر فنون تحاكي الفلكلور التراثي الشعبي الإماراتي وماضي وتراث أهل الإمارات، ليعايش الزوار أصالة البلد وتاريخه العريق.