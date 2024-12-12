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رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034

رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
12 ديسمبر 2024 19:44

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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