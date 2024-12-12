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رئيس الدولة يشهد تخريج الدفعة الأولى من جامعة زايد العسكرية

رئيس الدولة يشهد تخريج الدفعة الأولى من جامعة زايد العسكرية
12 ديسمبر 2024 20:19

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، حفل تخريج الدفعة الأولى من "جامعة زايد العسكرية" في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
كما حضر مراسم التخريج الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
كما شهد الحفل، الذي أقيم في مقر الجامعة، معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، بجانب عدد من قيادات القوات المسلحة وكبار الضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.
واستهل الحفل بعزف السلام الوطني وتلاوة عطرة من القرآن الكريم. 
وألقى اللواء ركن مايكل سيمون جون، رئيس جامعة زايد العسكرية، كلمة رحب خلالها بالحضور، وقال إن "تخريج هذه الدفعة يظهر التزامنا بتقديم تعليم عسكري وأكاديمي شامل لمرشحينا"، مشيراً إلى أن التعليم المستمر عالي الجودة، مع التدريب المتميز على المهارات العسكرية والقيادية، يشكل حجر الأساس لبناء القوة والفعالية اللازمتين لتأهيل كوادر تساهم في حماية وطنها.
وأضاف أن الجامعة تهدف إلى تأهيل خريجيها وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لخدمة أمن الوطن والحفاظ على مكتسباته.
وسلم صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الحفل، الشهادات والجوائز إلى عدد من الخريجين المتميزين في الأداء الأكاديمي والعسكري.
وفي نهاية الحفل، التقطت الصور التذكارية لصاحب السمو رئيس الدولة مع الخريجين.
تأسست جامعة زايد العسكرية بهدف تقديم تعليم أكاديمي وعسكري متكامل يساهم في إعداد جيل من القادة العسكريين المتميزين، حيث تقدم الجامعة برامج تعليمية متطورة تشمل التدريب العسكري المتخصص والعلوم الأكاديمية مع التركيز على غرس القيم الوطنية والانضباط في نفوس طلابها ليكونوا درعاً للوطن وقيادات مشرفة لدولة الإمارات.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
تخريج دفعة
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