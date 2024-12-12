جامعة الإمارات الأولى محلياً في تصنيف QS العالمي للاستدامة 2025

العين (الاتحاد)

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً بارزاً في تصنيف QS العالمي للاستدامة 2025، حيث تبوأت المركز الأول على مستوى الدولة، وجاءت في المرتبة 58 آسيوياً و343 عالمياً. ويعكس هذا التقدم الملحوظ، الذي شهد صعوداً بـ51 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، التزام الجامعة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ريادتها الأكاديمية.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن هذا الإنجاز يُبرز الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة لترسيخ مكانتها كوجهة أكاديمية وبحثية رائدة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. وقال إن هذا الإنجاز يعكس التزام جامعة الإمارات بالاستدامة كركيزة أساسية في مسيرتها الأكاديمية والبحثية، من خلال مواءمة استراتيجياتنا مع مستهدفات مؤتمر الأطراف COP28، والمشاركة الفاعلة في مبادرات COP29، واستضافة المؤتمرات الدولية، وإطلاق البرامج الأكاديمية المتخصصة، ونعمل على إحداث تغيير ملموس على المستويين المحلي والعالمي.