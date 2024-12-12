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علوم الدار

16 ديسمبر.. الاختبار التعويضي للمتغيبين عن الفصل الأول

طلاب يؤدون الامتحانات (الاتحاد)
13 ديسمبر 2024 01:06

دينا جوني (أبوظبي) 

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجدولة الزمنية للامتحانات التعويضية للفصل الأول من العام الأكاديمي الجاري 2024-2025، وذلك لطلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة منهاج وزارة التربية والتعليم.
وتبدأ الاختبارات لجميع المراحل والمسارات التعليمية في 16 ديسمبر، وتستمر لغاية 20 ديسمبر.  
وحددت الوزارة 8 موجّهات رئيسة أبرزها، أن اختبارات الفترة التعويضية تستهدف الطلبة الذين تغيبوا عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول، أو واجهوا مشاكل تقنية أثناء الاختبارات، وتم حصر بياناتهم عبر منصة IDH.
وأوضحت الوزارة، أن الامتحانات سيتم تأديتها «ورقياً» لطلبة الصفين الخامس والتاسع (جميع المسارات) في المدارس الحكومية، وذلك من خلال الحضور الواقعي في المدرسة.
كما سيؤدي طلبة الصفين الثالث والرابع امتحاناتهم بالطريقة ذاتها في المدارس الحكومية. وتمّ تخصيص امتحان «كتابي»، «إلكتروني» لمادة اللغة الإنجليزية لطلبة الثاني عشر.
أما طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة، فسيؤدون الامتحانات «ورقياً» و«إلكترونياً» في مدارسهم، من خلال الحضور الواقعي أيضاً.

تنسيق مشترك 
يلتزم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التعليم الخاص بأداء جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومية، تحت إشراف وتنسيق مشترك بين المدارس الخاصة والحكومية.
وأكدت الوزارة ضرورة أن يُحضر جميع الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة، خلال فترة أداء الامتحانات، كما شددت على منع قراءة أسئلة الاختبارات المركزية من قبل المعلمين، باستثناء امتحانات الطلبة أصحاب الهمم، حيث يُسمح للمعلم بقراءة الأسئلة فقط من دون الإشارة أو التلميح بالإجابة.
ويستهل طلبة الثاني عشر للمسارين العام والمتقدم والنخبة امتحاناتهم بمادتي الفيزياء والدراسات الاجتماعية، بواقع فترتين للمادة الأولى، تبدأ من 00: 9 حتى 10:30 صباحاً للجزء الكتابي، والجزء الإلكتروني من 10:30 حتى 11:30 صباحاً.
ويؤدي الطلبة امتحان الدراسات الاجتماعية من 12:00 حتى  2 ظهراً. وفي اليوم الثاني يمتحن الطلبة مادتي اللغة الإنجليزية والكيمياء.
وفي 18 ديسمبر، يمتحن الطلبة في مادة الرياضيات، ومادتي اللغة العربية والأحياء في 19من الشهر ذاته، ويختتمون امتحاناتهم في 20 من ديسمبر بمادة التربية الإسلامية.
أما طلبة المسار التطبيقي، فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية في اليوم الأول من الاختبارات، ويستكملون جدول الامتحانات مع زملائهم في المسارات الأخرى.

وزارة التربية والتعليم
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