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علوم الدار

3 جوائز دولية حصدها «أبوظبي للتقاعد» في ممارسات الضمان الاجتماعي

خلف الحمادي لدى مشاركته في المنتدى (من المصدر)
13 ديسمبر 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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حصد صندوق أبوظبي للتقاعد ثلاث جوائز تَميّز من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «إيسا» ضمن جوائز الممارسات الفُضلى في مجال الضمان الاجتماعي عن مبادراته الرائدة في جودة خدمات التقاعد والتحول الرقمي، وذلك خلال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة.
وحصل الصندوق على ثلاث جوائز، مع تنويه خاص عن مبادراته في تطوير إطار عمل لجودة البيانات وحوكمتها، ونظام التسجيل والاشتراكات الذكية، ومبادرة «الشكوى الافتراضية» التي تهدف إلى منع الشكاوى قبل وقوعها. كما حصل الصندوق على سبع شهادات تميز وتقدير عن مشروعات مبتكرة.
واستعرض الصندوق خلال مشاركاته في جلسات المنتدى، أبرز مبادراته في تحسين خدمات الضمان الاجتماعي، مع تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأنظمة المؤسسية. وأكد خلف عبدالله رحمة الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد في الصندوق، خلال مشاركته في جلسة رئيسة بعنوان «الصمود والتحولات: تعزيز الأثر الإيجابي للضمان الاجتماعي»، أهمية تطوير أنظمة ضمان اجتماعي أكثر مرونة لمواجهة الأزمات وتعزيز مفاهيم الاستدامة، مشدداً على دور الاستراتيجيات طويلة الأمد في مواجهة التغير المناخي، وتحقيق الاستدامة المؤسسية.
كما قدم وليد الظهوري، مدير إدارة تقنية المعلومات بالصندوق، عرضاً تناول فيه منظومة التكنولوجيا المتكاملة التي تربط بين العمليات المؤسسية والأنظمة التقنية.
وقال خلف عبدالله رحمة الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد: «إن حصول الصندوق على هذه الجوائز الدولية يعكس التزامه المستمر بتحسين وتطوير خدمات التقاعد، وصياغة خطط ومشروعات مبتكرة تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الخدمات الحكومية، والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية».

الرياض
الضمان الاجتماعي
صندوق أبوظبي للتقاعد
أبوظبي
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