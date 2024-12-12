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علوم الدار

«محمد بن راشد للفضاء» يُعلن فتح باب التسجيل لحضور الأسبوع الجيومكاني 2025

«محمد بن راشد للفضاء» يُعلن فتح باب التسجيل لحضور الأسبوع الجيومكاني 2025
13 ديسمبر 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، فتح باب التسجيل لحضور الأسبوع الجيومكاني 2025، الذي يُقام في دبي، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد، في الفترة من 7 إلى 11 أبريل 2025، تحت عنوان «المسح التصويري والاستشعار عن بُعد من أجل غدٍ أفضل».
ويستقطب هذا الحدث أبرز الخبراء عالمياً في مجال المسح التصويري والاستشعار عن بُعد، والعلوم الجيومكانية، على مدار 6 أيام من الاستكشاف والتعاون والإلهام، حيث يعرض أبحاثاً، ويتضمن جلسات نقاشية تدعم التقدم العلمي، والعروض الشفهية التي تمثل أحدث التقنيات الجيومكانية المُصممة لتعزيز التطور العلمي والمساهمة في مستقبل مستدام لكوكبنا، بالإضافة إلى المعرض العلمي لأكبر الشركات المحلية والعالمية في هذا المجال.
يمثل هذا الحدث فرصة جيدة لتعزيز أوجه التواصل، مع التركيز على توفير منصة تجمع بين مقدمي الخدمات في الصناعة وقادة العمليات الفضائية لتعزيز التحالفات الاستراتيجية والشراكات التجارية.

مركز محمد بن راشد للفضاء
دبي
الإمارات
الاستشعار عن بعد
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