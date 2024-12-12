«إي بي آي» تتفق مع «إيرباص أتلانتيك» لتصنيع مكونات معدنية للطائرات

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «إي بي آي»، رائدة الهندسة الدقيقة في قطاعات الطيران والنفط والغاز والدفاع في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة «ايدج»، عقداً مع «إيرباص أتلانتيك»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هياكل الطائرات، وهي ركيزة أساسية لشركة إيرباص، والشريك المفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم، لإنتاج مكونات معدنية مهمّة لطائرات من طراز «إيه تي آر».

ويمثل الاتفاق إنجازاً مهماً لشركة «إي بي آي» حيث تتوسع في مجال إنتاج حزم «إيه تي آر»، مما يكمّل برامجها التجارية الحالية. كما يرسخ مكانة الشركة كلاعب رئيس في تصنيع المكونات المعدنية لطائرات من طراز «إيه تي آر 72» و«إيه تي آر 42».

وبهذه المناسبة، قال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي: «يعزز العقد الجديد مع شركة «إيرباص أتلانتيك» تعاوننا الحالي، ويعكس التزامنا المستمر بمواصلة انتهاج التميز والابتكار، تماشياً مع حرصنا الدائم على إقامة شراكات محلية ودولية استراتيجية».