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علوم الدار

أوقاف أبوظبي تطلق «أوقاف كابيتال» في أسبوع أبوظبي المالي

أوقاف أبوظبي تطلق «أوقاف كابيتال» في أسبوع أبوظبي المالي
13 ديسمبر 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت أوقاف أبوظبي، أمس، عن إطلاق شركة «أوقاف كابيتال»، وهي مبادرة استراتيجية تمثل علامة فارقة في المشهد المالي في أبوظبي وتعزز مكانة الإمارة باعتبارها «عاصمة رأس المال».
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر (أوقاف أبوظبي)، في الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي.
وقال فهد القاسم: «إطلاق أوقاف كابيتال اليوم يجسد التزامنا بالابتكار في الأسواق المالية وتفانينا في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة لرؤوس الأموال والاستثمارات». وأضاف: «هذه المبادرة الاستراتيجية لا تعزز مكانتنا في أسواق رأس المال العالمية وحسب، بل تقدم أيضاً نهجاً مبتكراً للاستثمار المؤسسي يجمع بين التميز المالي والأثر المستدام».
وستعمل «أوقاف كابيتال» كمؤسسة أساسية ضمن المنظومة المالية لأبوظبي، وستكون مهمتها توظيف رؤوس الأموال في مختلف فئات الأصول، مستفيدة من موقع أبوظبي الفريد كجسر بين الأسواق العالمية.
واستشهد القاسم بأمثلة عالمية تبين كيف استطاعت المؤسسات التعليمية الرائدة تحقيق نجاح مالي مذهل بفضل استثمارها في الأوقاف. وأوضح أن أوقاف الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية تجاوزت 691 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2021، حيث بلغت أوقاف جامعة هارفارد وحدها 53 مليار دولار أميركي، وتدرّ حوالي ملياريّ دولار أميركي سنوياً. وتابع: «هذه الصناديق الوقفيّة ليست مجرد شبكات أمان مالي، بل هي محركات للنمو تموّل باستمرار الأبحاث والبنية التحتية وتنمية المجتمع».
وأكد القاسم: «لقد كانت الأوقاف على مرّ التاريخ من أكثر النظم المالية مرونة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وينبغي التركيز عليها لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم».
وأضاف مدير عام أوقاف أبوظبي، أن سوق الاستثمار العالمي المؤثر تجاوز تريليون دولار أميركي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب من رقمين حتى عام 2030، مع اضطلاع الأوقاف بدور محوري في هذا النمو. وشدد سعادته على أن «أوقاف كابيتال» تتمتع بمكانة استراتيجية تؤهلها للاستفادة من هذا النمو مع تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة لرؤوس المال.
وأوضح القاسم: «سنعمل من خلال» أوقاف كابيتال «على فتح مسارات جديدة لتوظيف رؤوس الأموال بما يعود بالنفع على المستثمرين والاقتصاد ككل، وسنعتمد في ذلك على استراتيجيتنا الاستثمارية التي تعكس ديناميكية اقتصاد أبوظبي، الذي يتسم بالمرونة والتطلع إلى المستقبل وتحقيق الرخاء المستدام».
وتقوم استراتيجية الاستثمار في أوقاف كابيتال على التكامل الاستراتيجي في السوق عبر فئات من الأصول المتنوعة، والابتكار في توظيف رؤوس الأموال بما يتماشى مع احتياجات السوق، فضلاً عن خلق قيمة مستدامة من خلال أفضل الممارسات، مع تركيز قوي على القطاعات التي تقود اقتصاد المستقبل. 

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