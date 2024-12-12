عبدالرحمن العور: 120 ألف مواطن ومواطنة يعملون في 23 ألف شركة

دبي (وام)

التقى معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، مجموعة من المواطنين والمواطنات العاملين في مجموعة ماجد الفطيم، وذلك خلال زيارة قام بها للشركة.

ورافق معاليه مسؤولين من الوزارة في حفل أقامته المجموعة بمناسبة تحقيقها إنجازاً بارزاً في مجال التوطين، وحضر اللقاء أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، ومريم ماجد الفطيم، المساهمة، وممثلة المساهمين في الشركة.

وقال معاليه، إن القطاع الخاص يثبت يوماً بعد يوم التزامه بسياسات التوطين واضطلاعه غير المسبوق بمسؤولياته بهذا الملف الوطني المهم، وذلك في إطار الشراكة مع الحكومة في توظيف وتدريب المواطنين الذين وصل عددهم في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 23 ألف شركة، تشهد قصص نجاحات تسطرها الكفاءات الوطنية التي تؤدي مهامها الوظيفية بكفاءة واقتدار.

وأشار معاليه، خلال اللقاء، إلى أن واقع التوطين في مجموعة ماجد الفطيم يعكس عمق المسؤولية المجتمعية للمجموعة، مشيداً بالتزام المجموعة بدعم السياسات الحكومية لتعزيز تنافسية المواطنين، ومساهمتهم في سوق العمل. وأكد أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة فاعلية الشراكة مع برنامج «نافس»، مشيراً في هذا السياق إلى أن نسبة التوطين في الشركة بلغت 3% في عام 2021 لتصل حالياً إلى 13.7%.