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علوم الدار

انطلاق منافسات مزاينة مدينة زايد ثالثة محطات مهرجان الظفرة

جانب من فعاليات المزاينة (وام)
13 ديسمبر 2024 01:06

الظفرة (وام)

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انطلقت أمس، منافسات مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة بدورته الـ 18، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر حتى 19 ديسمبر الحالي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.
وبدأت قوافل الإبل منذ ساعات الصباح الباكر بالتوافد إلى موقع المزاينة للمشاركة في المنافسات لسن المفاريد، إذ تعكس مزاينات الإبل شغف أبناء دولة الإمارات، وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلاقتهم بالإبل وتربيتها والعناية بها، وتمسكهم بعاداتهم الأصيلة وتقاليدهم العريقة.
ودخلت الإبل المشاركة إلى شبوك المبيت في المزاينة ضمن 8 أشواط مفاريد لفئتي المحليات والمجاهيم، وذلك استعداداً لعرضها على لجان التشبيه والتسنين والفرز واللجنة الطبية ولجنة التحكيم، وسيتم إعلان نتائجها عصر غد الجمعة، وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في منصة مزاينة الإبل في مدينة زايد.
وخصصت اللجنة المنظمة للمزاينة 775 جائزة للفائزين بقيمة تتجاوز 12 مليون درهم، موزعة على 85 شوطاً، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و35 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح، ضمن 6 فئات عمرية «مفاريد، وحقايق، ولقايا، وإيذاع، وثنايا، وحول».

مزاينة الإبل
منافسات مزاينة مدينة زايد للإبل
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الظفرة
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