بلدية الظفرة تقدم الدعم اللوجستي لمهرجان الظفرة

منطقة الظفرة (وام)

أكدت بلدية منطقة الظفرة حرصها على تقديم الدعم اللوجستي لمهرجان الظفرة لمزاينة الإبل بمدينة زايد، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث من خلال تجهيز البنية التحتية للمهرجان وتأهيل الطرق، وصيانة الأضرار بطبقات الرصف الإسفلتية بطول 400 متر تقريباً، وتخطيط الطرق وصيانة حواجز الأمان المتضررة، إزالة مطبات تهدئة السرعة غير المطابقة للدليل، وصبغ المطبات الباهتة.

وتقدم البلدية الدعم لمهرجان الظفرة انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، للمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي الذي تزخر به المنطقة، وتقديم كافة الخدمات التي تسهم في الترويج للجانب السياحي للمنطقة.