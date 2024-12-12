الجمعة 13 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية الظفرة تقدم الدعم اللوجستي لمهرجان الظفرة

بلدية الظفرة تقدم الدعم اللوجستي لمهرجان الظفرة
13 ديسمبر 2024 01:05

منطقة الظفرة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم تطلعات شعوب المنطقة نحو العدالة والأمن والاستقرار
خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة

أكدت بلدية منطقة الظفرة حرصها على تقديم الدعم اللوجستي لمهرجان الظفرة لمزاينة الإبل بمدينة زايد، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث من خلال تجهيز البنية التحتية للمهرجان وتأهيل الطرق، وصيانة الأضرار بطبقات الرصف الإسفلتية بطول 400 متر تقريباً، وتخطيط الطرق وصيانة حواجز الأمان المتضررة، إزالة مطبات تهدئة السرعة غير المطابقة للدليل، وصبغ المطبات الباهتة.
وتقدم البلدية الدعم لمهرجان الظفرة انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، للمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي الذي تزخر به المنطقة، وتقديم كافة الخدمات التي تسهم في الترويج للجانب السياحي للمنطقة.

مهرجان الظفرة
بلدية الظفرة
الإمارات
الظفرة
مزاينة الإبل
منافسات مزاينة مدينة زايد للإبل
مدينة زايد
هيئة أبوظبي للتراث
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
اليوم 10:43
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مصر يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في سوريا
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مصر يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في سوريا
13 ديسمبر 2024
عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان الأوضاع في سوريا
علوم الدار
عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان الأوضاع في سوريا
13 ديسمبر 2024
عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأردن يبحثان هاتفياً التطورات في سوريا
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأردن يبحثان هاتفياً التطورات في سوريا
13 ديسمبر 2024
عبدالله بن زايد ووزير خارجية المغرب يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية المغرب يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة
13 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©