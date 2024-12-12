الجمعة 13 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مختبرات العلوم الصحية بجامعة الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مختبرات العلوم الصحية بجامعة الشارقة
13 ديسمبر 2024 01:05

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم تطلعات شعوب المنطقة نحو العدالة والأمن والاستقرار
خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، مختبر التقييم في العلاج الطبيعي ومختبر صحة العمود الفقري ومختبر الواقع الافتراضي للمهارات التمريضية التابع لكلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة.
واطلع سموه على المختبرات وما تضمه من أجهزة حديثة متخصصة في تقييم العلاج الطبيعي وصحة العمود الفقري واستخدام التكنولوجيا في تطوير مهارات التمريض، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع وتطوير مهارات طلاب الدراسات العليا في برنامجي الماجستير والدكتوراه، كما تؤدي المختبرات دوراً حيوياً في خدمة المجتمع من خلال توفير تشخيص دقيق وعلاجات فعالة للمرضى.
واستمع سمو رئيس جامعة الشارقة إلى شرح حول الأجهزة المستخدمة في مختبر صحة العمود الفقري، والتي تُعد خطوة متقدمة في مجال التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض، متعرفاً سموه على آلية عمل جهاز الشد ثلاثي الأبعاد الذي يُستخدم لتخفيف الضغط على الفقرات بشكل ثلاثي الأبعاد، ويسهم في علاج حالات الانزلاق الغضروفي وآلام الظهر المزمنة، وجهاز قياس الاتزان الذي يساعد في تقييم مستوى التوازن الوظيفي للمرضى وتحديد خطط العلاج المناسبة بناءً على نتائج دقيقة، وجهاز تقييم القوام الذي يوفر تحليلاً رباعي الأبعاد لمحاذاة العمود الفقري، مما يساعد في تشخيص التشوهات وتصحيح الوضعيات غير السليمة. وتعرف سمو رئيس جامعة الشارقة على مختبر الوحدة المتكاملة لعلوم الأعصاب. وزار سموه مختبر الواقع الافتراضي للمهارات التمريضية في كلية العلوم الصحية.
واستمع سموه لما يوفره المختبر من محاكاة عالية الدقة، باستخدام نماذج محاكية للحياة بقدرات تفاعلية، التي تعد فرصة للطلبة لممارسة الإجراءات السريرية المعقدة في بيئة آمنة ومسيطر عليها، مما يسهم في سد الفجوة بين التعلم الأكاديمي والممارسة العملية.

جامعة الشارقة
الإمارات
الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي
نائب حاكم الشارقة
كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
اليوم 10:43
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مصر يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في سوريا
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مصر يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في سوريا
13 ديسمبر 2024
عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان الأوضاع في سوريا
علوم الدار
عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان الأوضاع في سوريا
13 ديسمبر 2024
عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأردن يبحثان هاتفياً التطورات في سوريا
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأردن يبحثان هاتفياً التطورات في سوريا
13 ديسمبر 2024
عبدالله بن زايد ووزير خارجية المغرب يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية المغرب يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة
13 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©