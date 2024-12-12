سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مختبرات العلوم الصحية بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، مختبر التقييم في العلاج الطبيعي ومختبر صحة العمود الفقري ومختبر الواقع الافتراضي للمهارات التمريضية التابع لكلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة.

واطلع سموه على المختبرات وما تضمه من أجهزة حديثة متخصصة في تقييم العلاج الطبيعي وصحة العمود الفقري واستخدام التكنولوجيا في تطوير مهارات التمريض، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع وتطوير مهارات طلاب الدراسات العليا في برنامجي الماجستير والدكتوراه، كما تؤدي المختبرات دوراً حيوياً في خدمة المجتمع من خلال توفير تشخيص دقيق وعلاجات فعالة للمرضى.

واستمع سمو رئيس جامعة الشارقة إلى شرح حول الأجهزة المستخدمة في مختبر صحة العمود الفقري، والتي تُعد خطوة متقدمة في مجال التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض، متعرفاً سموه على آلية عمل جهاز الشد ثلاثي الأبعاد الذي يُستخدم لتخفيف الضغط على الفقرات بشكل ثلاثي الأبعاد، ويسهم في علاج حالات الانزلاق الغضروفي وآلام الظهر المزمنة، وجهاز قياس الاتزان الذي يساعد في تقييم مستوى التوازن الوظيفي للمرضى وتحديد خطط العلاج المناسبة بناءً على نتائج دقيقة، وجهاز تقييم القوام الذي يوفر تحليلاً رباعي الأبعاد لمحاذاة العمود الفقري، مما يساعد في تشخيص التشوهات وتصحيح الوضعيات غير السليمة. وتعرف سمو رئيس جامعة الشارقة على مختبر الوحدة المتكاملة لعلوم الأعصاب. وزار سموه مختبر الواقع الافتراضي للمهارات التمريضية في كلية العلوم الصحية.

واستمع سموه لما يوفره المختبر من محاكاة عالية الدقة، باستخدام نماذج محاكية للحياة بقدرات تفاعلية، التي تعد فرصة للطلبة لممارسة الإجراءات السريرية المعقدة في بيئة آمنة ومسيطر عليها، مما يسهم في سد الفجوة بين التعلم الأكاديمي والممارسة العملية.