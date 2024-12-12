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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء الهند في نيودلهي

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء الهند في نيودلهي
12 ديسمبر 2024 21:08

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى نيودلهي للمشاركة في أعمال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين والحوار الاستراتيجي الرابع الإماراتي-الهندي.
ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لدولة رئيس وزراء الهند، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية الهند الازدهار والرخاء.

من جانبه، حمل دولة ناريندرا مودي سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مؤكداً أنه على مدار أكثر من 50 عاماً رسخ البلدان نموذجاً متفرداً لعلاقات متطورة ترتكز على قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأثمرت عن شراكة شاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لشعبي البلدين الصديقين.
وأشار سموه إلى أهمية اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، والحوار الاستراتيجي الرابع الإماراتي الهندي، للتأكيد على نهج البلدين نحو المضي قدماً في تعزيز مسار شراكتهما الاستراتيجية ودعم أولوياتهما التنموية.

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وأعرب سموه، خلال لقائه دولة ناريندرا مودي، عن اعتزازه بزيارة جمهورية الهند، معبراً عن تمنياته لشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.
وجرى، خلال اللقاء، بحث مجموعة من الموضوعات المتصلة بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.
حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، والدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
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