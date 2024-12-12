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علوم الدار

«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي

«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي
13 ديسمبر 2024 01:05

القاهرة (الاتحاد)

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شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة تحضيراً لعقد الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والمقرر انطلاق أعمالها غداً السبت، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، وكلاً من: ناعمة الشرهان نائبة رئيس المجموعة، عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وماجد محمد المزروعي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وترأس محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي اجتماع لجنة فلسطين، وشارك في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التي ناقشت مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة العربية، ومسودة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2024.
كما ناقشت اللجنة الموضوعات الداعمة للتنسيق والتعاون العربي المشترك في مجالات الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وتنسيق المواقف تجاه القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية.
وشاركت ناعمة الشرهان في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، حيث اعتمدت اللجنة تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2023، وناقشت التحضيرات لعقد ندوة «حماية القيم المجتمعية في العالم العربي».

الشعبة البرلمانية
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محمد أحمد اليماحي
محمد اليماحي
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