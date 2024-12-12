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علوم الدار

الإمارات ترحب بالاتفاق الذي توصلت إليه الصومال وإثيوبيا

شعار وزارة الخارجية
12 ديسمبر 2024 23:44

رحبت دولة الإمارات بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الصومال وإثيوبيا بشأن نبذ الخلافات، معربة عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في منطقة القرن الأفريقي.
وأشادت وزارة الخارجية، في بيان، بجهود الجمهورية التركية الصديقة وبالمساعي التي بذلها فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية للتوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن هذا التطور الإيجابي الذي تم التوصل إليه عبر المحادثات المباشرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تجمعها بكل من جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، علاقات وثيقة ومميزة، وتؤكد حرصها على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وإيمانها بأهمية حل الخلافات بالطرق السلمية.

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المصدر: وام
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