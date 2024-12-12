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علوم الدار

وزارة الداخلية تعزز الجهود لتصفير البيروقراطية بحلول 2025

وزارة الداخلية تعزز الجهود لتصفير البيروقراطية بحلول 2025
12 ديسمبر 2024 23:59

عجمان (وام)
نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة متخصصة تضمنت «خطة عمل برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في خدمات وزارة الداخلية لعام (2025)»، التي استضافها نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، بحضور ومشاركة ملاك الخدمات في القطاعات الشرطية والأمنية، والقيادات العامة للشرطة بالدولة، وجميع الإدارات المعنية بالوزارة، وذلك لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود، وتسليط الضوء على أبرز أوجه البيروقراطية في الخدمات وعملياتها، استعداداً لوضع «خطة تصفير بيروقراطية خدمات وزارة الداخلية لعام 2025»، بالتنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين.
واستعرضت الورشة أبرز التحديات والمتغيرات، والحلول المبتكرة للارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة عبر مختلف قنوات الوزارة بما يضمن استدامة ورفع كفاءة هذه الخدمات، ويحقق تطلعات ورضا المتعاملين في سرعة الإنجاز، والوصول إلى الخدمة بمرونة وانسيابية، وذلك بتقليص واختصار الإجراءات غير الضرورية، وتبسيط العمليات.
كما تم على هامش الورشة، تنظيم جلسة عصف ذهني، شارك فيها الحضور لوضع خطة عمل شاملة لمشاريع التحول الرقمي للخدمات كافة استعداداً للعام المقبل (2025)، وذلك في إطار تعزيز العمل المتكامل، بما ينسجم ويتواءم مع خطط واستراتيجية وزارة الداخلية، التي تحرص بشكل مستمر على إشراك الموظفين والشركاء، والأخذ بآرائهم وحلولهم المبتكرة في تطوير منظومة الخدمات والعمليات المتكاملة لتدشين تجارب مستقبلية مثالية، وتلبية للمتطلبات والتوجهات الحكومية المستقبلية للدولة في تطبيق أفضل الممارسات، وتحقيق أعلى المعايير والمؤشرات في الأداء وجودة الخدمات، والاستدامة في مواصلة مسيرة التميز والريادة في العمل الحكومي، وتعزيز التكامل مع الجهات دون أعباء أو تكلفة إضافية.

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