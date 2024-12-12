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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مهرجان فعاليات الشارقة في نسخته الرابعة

سلطان بن أحمد القاسمي عقب افتتاحه المهرجان (وام)
13 ديسمبر 2024 01:06

الشارقة (وام)

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، النسخة الرابعة من مهرجان فعاليات الشارقة، الذي يقام بتنظيم من موقع فعاليات الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار «تشرق بفعاليتها» في الفترة من 12 لغاية 15 ديسمبر الجاري، وذلك في مسرح المجاز.
وزار سموه القبة التفاعلية التي صممت لتعكس بيئة الحياة الطبيعية، مشاهداً سموه عرضاً مرئياً تناول أجندة فعاليات إمارة الشارقة لعام 2025، التي سيتم تنظيمها خلال أشهر السنة المقبلة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، متجولاً في أروقة المهرجان الذي يضم 52 فعالية ونشاطاً تنظمها الجهات المختلفة المُشاركة في الحدث، تتنوع بين المسابقات والتحديات، والألعاب، والعروض التفاعلية.
واستمع سموه لشرح حول مشاركة المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة، التي تقدم برنامجاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة تستقطب فيها الأطفال والكبار، مشاهداً ما تحويه الأجنحة لتمكن الزوار من خوض تجارب تفاعلية من المغامرة والتشويق.
وتعرف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على الفعاليات المختلفة التي تتمحور حول مغامرات الغابات لإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بتجارب متميزة ومحاكاة أجواء الطبيعة على مدار الأيام الأربعة، إضافة إلى الأنشطة المصاحبة. كما عرج سموه على مناطق العروض الكرنفالية والمسرحية الحية ومناطق أخرى صُممت خصيصاً لتتناسب مع طبيعة الأنشطة المقدّمة، بالإضافة إلى ركن للمأكولات تشارك فيه مجموعة من المطاعم المتنوعة لتوفير تجربة متكاملة لزوار المهرجان.
حضر الافتتاح بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من: الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعلي أحمد الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين وزوار المهرجان.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
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