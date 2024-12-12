عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية روسيا التطورات في سوريا

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي الخميس، مع معالي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، مجمل التطورات الإقليمية، خاصة الأوضاع في سوريا.

واستعرض الجانبان أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، بما يعود بالخير على جميع شعوبها ودولها.

وأكد الجانبان، ضرورة تفعيل وتعزيز دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

كما شدد الجانبان على أهمية الالتزام وتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.