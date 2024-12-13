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علوم الدار

محمد بن راشد: التغيير يتطلب متابعةً وصبراً وتضحيةً

محمد بن راشد: التغيير يتطلب متابعةً وصبراً وتضحيةً
13 ديسمبر 2024 14:34

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،  في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، ضمن سلسلة «علمتني الحياة»، أن التغيير يتطلب متابعةً وصبراً وتضحيةً.
وقال سموه: «علمتني الحياة التغيير مكلف.. التغيير متعب.. التغيير يتطلب الخروج من منطقة الراحة.. يتطلب أن ننهض كل يوم السادسة صباحاً.. التغيير يتطلب متابعةً.. وصبراً.. وتضحيةً ومواصلة الليل بالنهار.. التغيير يتطلب أن تدفع الثمن.. وإذا لم تفعل ستدفع ثمن بقاء شعبك في مكانه.. ستدفع ثمن التخلف أضعافاً مضاعفة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
علمتني الحياة
محمد بن راشد
دبي
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