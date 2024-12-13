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علوم الدار

طقس غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار غدا

أبوظبي
13 ديسمبر 2024 18:11

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس يوم غد، غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر مع احتمال سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً ليلاً، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب تدريجياً ليلاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة  01:39، والجزر الأول عند الساعة 18:47، والجزر الثاني عند الساعة 44 :05.
يكون الموج في بحر عمان، خفيفا إلى متوسط. وسيحدث المد الأول عند الساعة 50 :21، والجزر الأول عند الساعة 14:41 والجزر الثاني عند الساعة 03:22.

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المصدر: وام
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