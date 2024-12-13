محمد بن راشد يحتفي بتخرج محمد بن راشد بن محمد بن راشد في "ساندهيرست"

احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة "إكس": "الناموس التخرج.. وسيف الشرف.. محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم".

ونشر سموه صورة للتخرج.

الناموس التخرج .. وسيف الشرف ..



محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم pic.twitter.com/dQpJ45GgoZ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 13, 2024