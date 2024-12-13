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علوم الدار

محمد بن راشد يحتفي بتخرج محمد بن راشد بن محمد بن راشد في "ساندهيرست"

محمد بن راشد يحتفي بتخرج محمد بن راشد بن محمد بن راشد في "ساندهيرست"
13 ديسمبر 2024 19:16

احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة.
وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة "إكس": "الناموس التخرج.. وسيف الشرف.. محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم".
ونشر سموه صورة للتخرج.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
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